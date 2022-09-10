بوتين يعين سفيرا جديدا لدى إيران

2022/09/10 | 09:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

على مرسوم تعيين أليكسي ديدوف في منصب

سفير روسيا الاتحادية لدى إيران، وتم

إعفاء ليفان جاغاريان من هذا المنصب.

وتم نشر الوثائق المتعلقة بذلك، على

موقع الكرملين الرسمي

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