السفارة الايرانية ببغداد تدعو رعاياها لتقصير مدة الزيارة: لا ينبغي نسب الضعف إلى العراق

2022/09/10 | 09:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الملحق الثقافي في السفارة

الايرانية بالعراق غلام رضا اباذري

الزوار الايرانيين الى تقصير مدة

الزيارة، قائلا: “لا ينبغي نسب الضعف

إلى العراق”.

وكان وزير الداخلية الايراني، أحمد

وحيدي قد قال في وقت

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