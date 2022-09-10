التالي
منذ 34 دقيقة
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمجمع تجاري وسط بغداد
منذ 10 ساعات
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعين
منذ 10 ساعات
ضبط 120 قذيفة تعود لداعش في الأنبار
منذ 13 ساعة
القبض على متهمين اثنين يقومان بتوزيع منشورات تحريضية في النجف الأشرف
منذ 16 ساعة
انتشال جثة طفلة من نهر دجلة في صلاح الدين
منذ 21 ساعة
نشوب حريق كبير بمخازن شركة بيبسي في البصرة
منذ 22 ساعة
الاستخبارات تحرر المحامي ليث حسن حميد بعد اختطافة في ديالى
منذ 22 ساعة
انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين
منذ 23 ساعة
الامن الوطني يطيح بشبكة للإتجار بالبشر في بغداد
منذ يوم واحد
الدفاع المدني يخمد حريقاً وسط بغداد
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم إيراني.. وفاة وإصابة 15 زائراً بانقلاب عجلة في الكوت) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم إيراني.. وفاة وإصابة 15 زائراً بانقلاب عجلة في الكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).