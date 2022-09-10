مصرع واصابة 17 زائرا ايرانيا بحادث سير على طريق الكوت (صورة)

2022/09/10 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع واصابة 17 زائرا ايرانيا بحادث سير على طريق الكوت.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عجلة نوع (كوستر) تقل زائرين ايرانيين، انقلبت في قضاء الكوت قرب البتار".

واضاف أن "الحادث أدى الى مصرع اثنين من الزائرين واصابة 15 آخرين".

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