2022/09/10 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم السبت، حادث حريق اندلع داخل بناية مجمع الكوخ التجاري المكونة من خمسة طوابق في منطقة العطيفية وسط بغداد الكرخ .

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وزجت بعجلات الإطفاء التخصصية والسانده مع اشراك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة وإتمام عمليات الاقتحام والدخول وسط البناية المحترقة لتسيطر على الحادث الذي اندلع في الطابق الخامس المخصص للعطور ومواد التجميل ".

وأنهت فرق الدفاع المدني، وفقا للبيان، "أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمجمع تجاري وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع بمجمع تجاري وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).