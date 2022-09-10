القضاء الأميركي يحسم قضية ترامب ضد هيلاري كلينتون

2022/09/10 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض قاض أميركي دعوى قضائية رفعها دونالد ترامب ضد منافسته في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، قائلا إن اتهامات الرئيس الجمهوري السابق للديمقراطيين بمحاولة التلاعب بتلك الانتخابات من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا هي محاولة “للتباهي“ بالمظالم السياسية التي لا علاقة لها بالقضاء.وقال القاضي دونالد ميدلبروكس، من المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية […]

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