سفن وكبائن وخيام صحراوية .. خيارات قطر لاستقبال مليون مشجع في المونديال

2022/09/10 | 09:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه قطر خيارات محدودة في إيواء المشجعين الذين سيتوافدون إليها لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المزمع انطلاقها في وقت لاحق من العام الحالي.

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