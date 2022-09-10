صادرات العراق النفطية لأمريكا تتراجع إلى النصف

2022/09/10 | 10:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، السبت، 10 أيلول، 2022، عن انخفاض صادرات العراق النفطية...

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