طهران تدين الإجراء الأميركي في فرض الحظر مرارا على وزارة الامن الايرانية

2022/09/10 | 10:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، السبت، 10 أيلول، 2022، بشدة، خطوة...

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