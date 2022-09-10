2022/09/10 | 10:29 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر المتر المربع في الوحدات السكنية ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/10 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر المتر المربع في الوحدات السكنية ببغداد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر المتر المربع في الوحدات السكنية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).