2022/09/10 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادث الكوت..اصابة 3 زائرين ايرانيين بحادث سير مروع في ميسان (صورة)

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