اصابة ثلاثة زائرين عراقيين بحادث سير بميسان

2022/09/10 | 10:41 - المصدر: وكالة خبر

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اصيب ثلاثة زائرين عراقيين بحادث سير وقع على طريق منفذ الشيب الحدودي بمدينة العمارة ، مركز محافظة ميسان.

وقال مصدر امني:” ان الحادث وقع جراء اصطدام عجلتين على طريق المنفذ ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص نقلوا الى المستشفى”.

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