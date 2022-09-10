2022/09/10 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأنها تتزامن مع زيارة الأربعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ذي قار تؤجل امتحانات الدور الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ذي قار تؤجل امتحانات الدور الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).