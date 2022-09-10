2022/09/10 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة تظهر حريق فيرفيو فاير قرب هيميت في ولاية كاليفورنا الأميركية في الثامن من أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب باتريك ت.فالون هيميت (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – يستعد عناصر الإطفاء والإغاثة الذين يكافحون حريقا كبيرا في ضواحي لوس انجليس لمواجهة خطر جديد مع توقع حصول فيضانات وسيول ناجمة عن عاصفة مدارية آتية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيضانات تهدد كاليفورنيا والحرائق متواصلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيضانات تهدد كاليفورنيا والحرائق متواصلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).