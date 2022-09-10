صمت رسمي إيراني على وفاة إليزابيث الثانية ولامبالاة شعبية

2022/09/10 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة ملتقطة في الثاني من آذار/مارس 1961 تظهر الملكة إليزابيث الثانية (الثانية من اليسار) والأمير فيليب (يمين) مع شاه إيران محمد رضا بهلوي (الثاني من اليمين) وزوجته فرح بهلوي في طهران © سنترال برس/ا ف ب/ارشيف – طهران (أ ف ب) – اختارت السلطات الإيرانية أن تلزم الصمت غداة وفاة إليزابيث الثانية في حين أقر […]

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