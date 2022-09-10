إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد

2022/09/10 | 11:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعادة اغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن “جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد تم اغلاقه مرة اخرى، بعد افتتاحه يوم أمس الجمعة”.

وأضاف، ان “جسر السنك شهد زحامات بسبب اغلاق جسر الجمهورية”.

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