السعودية تدين الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا

2022/09/10 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ألبانيا والتي قالت الأخيرة إن إيران تقف خلفها.

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