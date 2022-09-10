2022/09/10 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الأكاديمية العسكرية، اليوم السبت، عن قرب فتح باب التطوع بصفوف الجيش.وقال رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/ إنه “سيتم فتح باب التطوع قريبا الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأكاديمية العسكرية تعلن فتح باب التطوع الى صفوف الجيش قريباً المركز الخبري الوطني.

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