2022/09/10 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في البورصة العراقية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147800 دينار لكل 100 دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محلياً..



صرف الدولار يشهد استقرارا المركز الخبري الوطني.

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