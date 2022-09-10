نيوزيلندا.. خمسة قتلى بعد اصطدام قارب بحوت

2022/09/10 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بعد ارتطام قارب بحوت وانقلابه بالقرب من بلدة كايكورا في جنوب نيوزيلندا صباح اليوم السبت، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقالت الشرطة إن غواصين لها انتشلوا جثث كل من لقوا حتفهم، مضيفة أن جميع الناجين وعددهم ستة أشخاص، في حالة مستقرة في مركز صحي محلي، ونقل أحدهم إلى مستشفى في مدينة كرايستشيرش كإجراء احترازي.

وأكد رئيس بلدية كايكورا، كريغ ماكل، أنه كان هناك 11 شخصا على متن القارب وقت وقوع الحادث، وأن ستة منهم أعيدوا بأمان إلى الشاطئ.

وأضاف ماكل أن القارب كان مخصصا للصيد وأن الركاب ربما كانوا يصطادون سمك القد والهامور وأنواعا أخرى.

وذكر ماكل أن المياه كانت هادئة تماما، مفترضا أن الحوت ظهر من تحت القارب وقلبه.

وأشار إلى أن هناك بعض حيتان العنبر في المنطقة وكذلك بعض الحيتان الحدباء التي تمر عبرها، بالرغم من أنه لا يعرف نوع الحوت الذي قد اصطدم بالقارب.

المصدر: وكالات

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