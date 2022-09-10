اصابة ضابط بعمليات اخماد حريق اندلع داخل فرن وسط بغداد (فيديو)

2022/09/10 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اصابة ضابط بعمليات اخماد حريق اندلع داخل فرن وسط بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق كبير اندلع داخل فرن صمون مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في منطقة الكرادة تقاطع المسبح فجر هذا اليوم السبت".واضافت ان "الفرق طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام"، لافتة الى انه "أثناء عملها سقط ضابط برتبة مقدم من أعلى الفرن الى الأرض وأصيب باصابات بليغة استوجب نقله الى مستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".واشارت المديرية الى انها "فتحت تحقيقاً بحق صاحب الفرن المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني وتم استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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