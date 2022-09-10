صحة ديالى تكشف حصيلة ضحايا الاسلحة النارية من الاطفال خلال 2022

2022/09/10 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاحصت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، ضحايا عبث الاطفال بالاسلحة النارية لذويهم خلال 2022.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، ان "العبث بالاسلحة من قبل الاطفال والمراهقين وحتى الشباب في ديالى تسبب بـ13 حادث خلال 2022"، لافتاً الى ان "بعض تلك الحوادث انتهى بفاجعة بسقوط ضحايا".واشار الى ان "الاحصائية هي الاعلى بعد 2003"، منوهاً ان "اخر حادث سجل قبل يومين وانتهى بوفاة طفلة ببعقوبة".وأكد العزاوي ان "العبث بالاسلحة تسبب بفواجع في عدة اسر خلال 2022 ما يستدعي الانتباه من خلال وضع الاسلحة في اماكن امنة لتفادي حوادث مؤلمة يذهب ضحيتها اطفال ومراهقين".

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