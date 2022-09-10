2022/09/10 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق داخل فرن تسبب بإصابة ضابط في العاصمة بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل فرن صمون مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في منطقة الكرادة تقاطع المسبح فجر هذا اليوم السبت".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام وأثناء عملها سقط ضابط برتبة مقدم من أعلى الفرن الى الأرض وأصيب باصابات بليغة استوجب نقله الى مستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها".وتابع البيان، أن "الدفاع المدني فتح تحقيق بحق صاحب الفرن المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني وتم استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يتسبب بإصابة ضابط أثناء عملية الإخماد وسط بغداد – عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يتسبب بإصابة ضابط أثناء عملية الإخماد وسط بغداد – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).