العراق يعلن إتمام إعادة 766 عائلة من مخيم الهول السوري

2022/09/10 | 12:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي عباس: العوائل في مخيم الهول تُعَدّ من ضحايا الإرهاب وليست منتمية إليه (Getty)

أعلنت الحكومة العراقية إتمام إعادة 766 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري، إلى البلاد، خلال أكثر من عام على إطلاق برنامج العودة لتلك العائلات، مؤكدة سلامة الموقف الأمني للعائدين.

وكانت الحكومة العراقية قد بدأت العام الماضي تنفيذ برنامج إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى شمالي العراق، وقد أتمت نقل 5 دفعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، إن "مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار رقم 7 لسنة 2021، وتضمن تشكيل لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الهجرة أُسست على إثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول الراغبة في العودة بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني لأجل إعادتها إلى العراق".

وأوضح في تصريح لقناة العراقية الإخبارية مساء أمس الجمعة، أن "العوائل التي تقطن في المخيم هم من ضحايا الإرهاب وليست منتمية له، وقد تم تدقيقها أمنياً ويتم إعادتهم الى العراق بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة النقل العراقية".

وأضاف أن "أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال، ولا مؤشرات أمنية عليهم"، مبيناً أنه "في حال ثبوت وجود مطلوبين، تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية، ويتم تسليمهم للجهات المختصة".

ولفت إلى أن "من يثبت سلامة موقفه يتم نقله إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل ويخضع لفترة تأهيل عبر فريق الدعم النفسي التابع لمستشارية الأمن القومي بفترة تستغرق ما بين 3-4 أشهر، ومن ثم تتم إعادتهم لمناطق سكناهم بعملية يسبقها التواصل مع الحكومات المحلية في محافظاتهم والأجهزة الأمنية والمختارين"، مشيراً إلى أن "العوائل العائدة بلغت حتى الآن 766 عائلة، تشكل ما عدده 3090 فرداً، ولم تحدث أية ردود أفعال بعد عودتهم".

وقوبل برنامج إعادة العائلات العراقية برفض من قبل المليشيات الحليفة لإيران والأحزاب المرتبطة بها، التي وجهت اتهامات إلى تلك العائلات بالانتماء إلى "داعش" وأنها "متورطة بالإرهاب"، وقد أجبرت الحكومة على وقف برنامج نقل العائلات لفترات طويلة، مهددة باستهدافهم.

وأطلقت السلطات العراقية في بغداد، بالتعاون مع منظمات أممية، سلسلة برامج نفسية وتعليمية تستهدف العائلات التي أُعيدت، واستقرت في مخيم الجدعة الواقع في ضواحي مدينة الموصل، شمالي العراق، وقد تمكنت الشهر الفائت من إعادة عشرات العائلات من مراكز التأهيل إلى مناطقها الأصلية بعدد من المحافظات العراقية.

وأعلنت السلطات العراقية أخيراً، عقد اجتماع عراقي دولي لتفكيك مخيم الهول السوري وإنهائه، الذي يضم عائلات عراقية نزحت إبان اجتياح تنظيم "داعش" عدداً من محافظات البلاد، صيف عام 2014.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن إتمام إعادة 766 عائلة من مخيم الهول السوري) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن إتمام إعادة 766 عائلة من مخيم الهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).