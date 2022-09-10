طقس صحو واستمرار الحرارة المرتفعة .. اليومين المقبلين

2022/09/10 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

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توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 50 مئوية.

وقالت في بيان اليوم :” ان طقس البلاد سيكون يوم غد الاحد صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 28 مئوية والعظمى 44 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس يوم الاثنين المقبل سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة واحيانا متغيرة الاتجاه “.

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