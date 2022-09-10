2022/09/10 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم، اليوم السبت، تأثير الوضع السياسي على الوضع الاقتصادي والمالي للعراق خلال المرحلة المقبلة.وقالت سميسم، لوكالة “ايرث نيوز“، ان “هناك خطورة كبيرة من “كارثة اقتصادية“ تضرب العراق خلال المرحلة المقبلة، والسبب الأول لذلك، عدم وجود مشروع قانون موازنة الدولة لسنتين متتاليتين وهذه كارثة مالية كبيرة، ولا […]

ظهرت المقالة بسبب الوضع السياسي..



تحذيرات من “كارثة اقتصادية” تضرب العراق أولاً على ايرث نيوز.

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