"ذي كراون".. كيف أثرت وفاة الملكة على مسلسل نتفليكس الشهير؟

2022/09/10 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منصة نتفليكس تعليق تصوير مسلسلها "ذا كراون" الجمعة موقتاً عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حسبما نقلت مجلة "فاريتي" الأميركية.

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