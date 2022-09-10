2022/09/10 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت وزارة الكهرباء، السبت، 10 أيلول، 2022، موعد إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن مشيرة...

ظهرت المقالة الكهرباء: الربط مع السعودية يجعل العراق عضواً في سوق الطاقة الخليجي والعربي أولاً على المسلة.

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