الكشف عن سبب قطع جسر الجمهورية ببغداد

2022/09/10 | 12:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد عن سبب قطع جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وقال اعلام القيادة في بيان: “الى المواطنين الكرام نود أن نعلمكم بأنه تم قطع جسر الجمهورية ذهاباً واياباً ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم ولغاية الساعة الخامسة مساءاً الموافق ١٠ ايلول ٢٠٢٢، وذلك من أجل اجراء اعمال صيانة في الجسر اعلاه، لذى اقتضى التنويه”.

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