مجلس الخدمة يضيف نافذة لبيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

2022/09/10 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، عن إضافة نافذة جديدة تخص بيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تلبية للطلبات الواردة من العديد من الخريجين المشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستجابة لرغبتهم في تحديث بياناتهم الواردة للمجلس من ديوان الرقابة المالية، فقد تمت إضافة نافذة جديدة تظهر من خلال استخدام رابط نظام تأكيد بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل على العراق".

https://verify.fpsc.gov.iq/login.php

ودعا جميع المشمولين بالقانونين المذكورين "الدخول على الرابط أعلاه والإجابة على التساؤلات المحددة في النافدة التي أضيفت حديثاً، والتي ستبقى متاحة طيلة فترة تقديم الاعتراضات التي ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل الموافق 12 أيلول 2022".

وأشار اللهيبي إلى أن "هذه النافذة الجديدة تهم على وجه الخصوص المتقدمين الذين لديهم قيود أو شهادات لم تظهر في بياناتهم الواردة للمجلس".

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