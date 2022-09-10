خسائر بملايين الدولارات نتيجة هدر وقود السيارات في ازدحامات بغداد

2022/09/10 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم السبت، الخسائر المادية الناتجة عن هدر الوقود التي تسببها الازدحامات في العاصمة بغداد.

وقال الكناني لـ (بغداد اليوم) إن "هنالك هدر للوقود في بغداد نتيجة الازدحامات المرورية يقدر بـ 7,5 مليون دولار يوميًا".

وأضاف أن "الازدحامات المرورية في بغداد خانقة وهذا الامر يتسبب بهدر للوقود دون فائدة حيث ان مدة وقوف السيارات في كثير من الازدحامات يصل لأكثر من ساعتين".

وتابع الكناني أن "هذا الامر ناتج عن التضخم السكاني في العاصمة وزيادة عدد السيارات بفارق يفوق قدرة شوارع العاصمة على استيعابها".

وفي وقت سابق، أحصت مديرية المرور العامة، أعداد السيارات في العراق، فيما أشارت إلى عدم وجود حماية للطرق العامة والسريعة.

وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل في موتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك كماً هائلاً من المركبات التي دخلت البلاد بعد 2003، والأمر مضطرب لزيادة أعداد المركبات مع بقاء شوارع بغداد والمحافظات على حالها ولم تشهد الطرقات منذ 30 عاماً أي تطوير الا بشيء خجول جداً".

وأضاف أن "أعداد السيارات التي دخلت البلاد يكاد يكون 7 ملايين مركبة عدا إقليم كردستان"، مشيراً إلى أن "على السائق مسؤولية كبرى لأن هناك علاقة بين الشارع والمركبة والسائق وهذا المثلث يتضمن حماية السائق والممتلكات العامة".

وتابع أن "المرور ليس لتنظيم السير فقط وإنما مرتبط بالمحافظة المسؤولة عن الحمولات بالطرق العامة ومرتبط بامانة بغداد والبلديات والنقل الخاص ومديرية الطرق والجسور وباقي الدوائر ذات العلاقة".

وذكر أن "هناك تقدماً بطيئاً في تأثيث الجسور والمجسرات والانفاق والشوارع ولا توجد حماية للطرق العامة والسريعة وحتى الجزرات الوسطية من اليمين والشمال"، موضحاً أن "هناك تقدماً خجولاً جداً بتأثيث الشوارع وتخطيطها وحمايتها وإنارتها".

ولفت إلى أن "بعض السائقين ينشغلون بالهاتف النقال ولا يلتزم بالعلامات المرورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتكاب مخالفة".

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