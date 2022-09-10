رسمياً.. تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة

2022/09/10 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، اليوم السبت، تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا.

وقام أعضاء مجلس البيعة بالتوقيع على الإعلان الرسمي لتنصيب تشارلز ملكا على العرش البريطاني.

ومع وفاة الملكة إليزابيث (96 عاما)، الخميس، بعد جلوسها على العرش لـ70 عاما، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدة جيدا لفترة حداد تستمر أياما وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلا عن أسبوع.

وانهالت التعازي لوفاة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش من الداخل وحول العالم.

تعهدات الملك الجديد

تعهد الملك الجديد (73 عاما)، الجمعة، بخدمة الأمة "بالولاء والاحترام والمحبة" في أول خطاب يوجهه للأمة كملك.

وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال تشارلز في خطابه إنه منح ابنه الأكبر وليام (40 عاما) لقب أمير ويلز، وهو اللقب الذي ناله الملك تشارلز نفسه لمدة تزيد على 50 عاما ويناله ورثة العرش بشكل تقليدي.

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