2022/09/10 | 12:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: أوقفنا هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/10 | 12:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: أوقفنا هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: أوقفنا هدر 8 مليارات دينار في أحد مشاريع الطرق في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).