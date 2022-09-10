2022/09/10 | 13:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، المباشرة بخطة الارتقاء بالواقع الخدمي للمناطق الريفية الغير مخدومة منذ اكثر من 20 عام .

وقال العبيدي إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع المنظمات الانسانية اطلقت خطة الارتقاء بالواقع الخدمي للمناطق الريفية غير المخدومة منذ اكثر من 20 عاما حيث تعاني هذه المناطق من انعدام الخدمات والاهمال نتيجة الظروف الامنية التي عاشتها المحافظة بالإضافة الى قلة التخصيصات المالية من الحكومة المركزية “.

واضاف ان” بالرغم من مشاريع الاعمار التي تشهدها المحافظة الا ان المناطق الريفية لم ينالها الحصص الكافية من المشاريع الخدمية للنهوض بواقها الخدمي حيث تفتر العديد من المناطق الريفية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار الى ابسط مقومات الحياة حيث تفتقر مناطقهم الى عدم ايصال التيار الكهربائي واعتماد سكان هذه المناطق سكان على حفر الابار لتوفير ما يحتاجونه من مياه الشرب وسقي محاصيلهم ولم يذيقوا طعم المياه الصالحة للشرب حيث ان مناطقهم تفتقر الى وجود محطات لتنقية المياه لعدم وجود التيار الكهربائي”.

وأوضح العبيدي، أن “الهدف من اطلاق هذه الخدمة التي تهدف الى التركيز بإقامة المشاريع الخدمية في المناطق الريفية التي تعاني من انعدام الخدمات منذ اكثر من 20 عام”، مؤكدا ان” انطلاق هذه الخطة سيساهم في النهوض بالواقع الخدمي للمناطق الريفية الغير مخدومة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي: المناطق الريفية في الانبار غير مخدومة منذ 20 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي: المناطق الريفية في الانبار غير مخدومة منذ 20 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).