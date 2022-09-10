السليمانية تسجل وفاة 24 طفلاً بأمراض مختلفة في شهر واحد

2022/09/10 | 13:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، السبت، تسجيل وفاة 24 طفلاً خلال شهر آب الماضي بأمراض مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان، أنّ “الأقسام الصباحية والمسائية بمستشفى الدكتور جمال أحمد راشد التعليمي للأطفال، استقبلت الشهر الماضي 13 ألف و327 طفلاً”.

وأضاف البيان، أنّ “المستشفى سجل 24 حالة وفاة للأطفال بسبب أمراض مختلفة”، مبيناً أنّ “المستشفى سجل أخذ 15456 ألف فحص مختبري، و331 فحصاً لنمو الهرمونات، و381 فحصاً بالموجات فوق الصوتية، و81 صدى، و13 حالة قسطرة، و540 صورة شعاعية”.

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