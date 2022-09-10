مجلس الخدمة: نافذة جديدة لبيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا

2022/09/10 | 13:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، السبت، تخصيص نافذة جديدة لبيانات الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر المجلس في بيان، “تلبية للطلبات الواردة من العديد من الخريجين المشمولين بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستجابة لرغبتهم في تحديث بياناتهم الواردة للمجلس من ديوان الرقابة المالية، وحرصاً من مجلس الخدمة العامة الاتحادي على مصلحة أبنائنا الخريجين، تم إضافة نافذة جديدة تظهر من خلال استخدام رابط نظام تأكيد بيانات الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل على العراق: https://verify.fpsc.gov.iq/login.php”.

ودعا البيان، “جميع المشمولين بالقانونين المذكورين الدخول إلى الرابط والإجابة على التساؤلات المحددة في النافدة التي أضيفت حديثاً، والتي ستبقى متاحة طيلة فترة تقديم الاعتراضات التي ستنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين المقبل الموافق 12 أيلول 2022”.

وأشار البيان، إلى أنّ “هذه النافذة الجديدة تهم على وجه الخصوص المتقدمين الذين لديهم قيود أو شهادات لم تظهر في بياناتهم الواردة للمجلس”.

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