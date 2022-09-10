طقس العراق.. أيلول يفتح للشتاء بابا بدءاً من هذا الموعد

2022/09/10 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات

الحرارة بدءاً من الأربعاء المقبل.

وذكرت الهئية في بيان صحفي، أن "الطقس

لهذا اليوم السبت في جم

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