النزاهة تعلن إيقاف هدر 8 مليارات دينار في ذي قار

2022/09/10 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة بإيقافها هدر (8,000,000,000)

مليارات دينارٍ من المال العام في

مُحافظة ذي قار.

الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب

تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ض

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