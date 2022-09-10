أسواق النفط مطمئنة لسياسة «أوبك +» حيال حدوث الازمات

2022/09/10 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انخفاض الأسعار ..متابعة ـ الصباح الجديد :تراجعت أسعار النفط الخام مجددا مع عودة القلق من ضعف الطلب واحتمال رفع أسعار الفائدة.وتلقت الأسعار بعض الدعم بعدما قال الاتحاد الأوروبي إن الأجواء أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي، ما يعني تأخير عودة لنحو مليون برميل يوميا من الخام إلى السوق.وقال ...

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