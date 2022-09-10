موسكو تحصد 158 مليار يورو إيرادات من صادرات الطاقة بعد الحرب

2022/09/10 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد :حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نشر أمس ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فاعلية.وبحسب “الفرنسية” أفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف “كريا” ومقره فنلندا بأن “ارتفاع ...

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