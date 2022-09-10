هجمات تستهدف متهمين بالانتماء إلى «داعش» في جنوب سوريا

2022/09/10 | 13:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع محاولات من التنظيم لإحياء نشاطه متابعة ـ الصباح الجديد:شهد جنوب سوريا في الأيام الأخيرة سلسلة جديدة من عمليات القتل والاغتيالات التي تستهدف أشخاصاً تتهمهم الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الذي يبدو أنه يحاول إحياء نشاطه في محافظة درعا والمناطق القريبة منها.وعثر مواطنون في ريف درعا الغربي، امس الاول الثلاثاء، على جثة ...

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