في موقف مخيف.. شاهد لحظة إنقاذ ضابط لرجل فاقد الوعي بسيارة غارقة

2022/09/10 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُطلق على أحد ضباط ولاية نيويورك لقب البطل لقيامه بمفرده بإنقاذ سائق محاصر فاقد للوعي تحت الماء في بركة بنيويورك.

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