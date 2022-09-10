المنافذ: عدد الزائرين الإيرانيين الذي دخلوا العراق بلغ مليوني زائر

2022/09/10 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ان عدد الزائرين الإيرانيين الذي دخلوا العراق بلغ مليوني زائر.وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "آلية دخول الزائرين عبر المنافذ الحدودية تم اقرارها ضمن الخطة الامنية العليا برئاسة وزير الداخلية"، لافتاً الى أن "الاجراءات تسيير وفق الالية التي وضعت من خلال تفتيش كافة الزوار الوافدين وكذلك ختم الجوازات ولا يسمح بمرور اي زائر الا بوثيقة رسمية معتمدة تدخل بنظام الجوازات ونظام (البايزز) العراقي ومن ثم اجراء عملية تفويجهم الى محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف: "نطلب من الجانب الايراني باجراء عملية تفويج وليس ارسال الزائرين دفعة واحدة لانه يؤثر على صحة وسلامة الزائرين كما ندعوهم ايضا الى الالتزام بالاعداد المقررة بين الجانبين على افق ما نصت عليه الاتفاقية الامنية العراقية الايرانية"، مبينا أن "عدد الزائرين الإيرانيين الذي دخلوا عبر المنافذ الحدودية بلغ مليوني زائر لذلك يحتاج دراسة هذا الموضوع شكل جيد".واشار الى "وجود تنسيق عال بين هياة المنافذ الحدودية ووزارة الداخلية والقيادات المشتركة والمحافظات".

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