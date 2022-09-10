اندلاع حريق كبير ببساتين كنعان في ديالى (فيديو)

2022/09/10 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

هرع الدفاع المدني والاهالي، اليوم السبت، لاخماد حريق كبير اندلع ببساتين كنعان في ديالى.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، الدفاع المدني والاهالي وهم يحاولون اخماد حريق كبير ببساتين كنعان في ديالى.

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