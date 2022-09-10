الخارجية توضح بشأن منح سمات الدخول للأراضي العراقيَّة للزائرين

2022/09/10 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت وزارة الخارجية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن سمات الدخول للأراضي العراقيَّة للزائرين.

وذكر بيان للخارجية تلقته (بغداد اليوم) أنها "تودّ إحاطة الرأي العام والتأكيد على أنَّ البعثات العراقيَّة في الخارج تعمل لعكس أعلى درجات الإستجابة خدمةً لمصالح البلد".

وبشأن منح سمات الدخول للأراضي العراقيَّة للزائرين، أوضحت الخارجية، وفقا للبيان، فإنها "تتم عبر النافذة الإلكترونية الواحدة، عملاً بإجراءات التدقيق الأمني المتوخّاة في هذا الجانب وبالتنسيق مع الجهات الوطنيَّة ذات الاختصاص".

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