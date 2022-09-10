مجلس الانضمام البريطاني يعلن الأمير تشارلز ملكا رسميا للبلاد

2022/09/10 | 14:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مجلس الانضمام البريطاني، اليوم السبت، الأمير تشارلز الثالث ملكا جديدا للمملكة المتحدة خلفا للراحلة الملكة إليزابيث الثانية.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الاجتماع الذي تم بقصر "سانت جيمس" يحدث فقط حال وفاة ملك أو ملكة البلاد، …

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