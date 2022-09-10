2022/09/10 | 14:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت الأسهم العالمية أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف شهر أغسطس الماضي مع تجاهل المستثمرين للمخاوف بشأن الركود ورفع أسعار الفائدة، فيما سيطرت الضغوط البيعية على بورصات الخليج تزامنا مع هبوط أسعار النفط.وبحسب إحصائية أعدتها "معلومات مباشر"، فإن …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكاسب أسبوعية جماعية للأسواق العالمية..والخسائر تلاحق معظم بورصات الخليج) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكاسب أسبوعية جماعية للأسواق العالمية..والخسائر تلاحق معظم بورصات الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).