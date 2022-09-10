2022/09/10 | 14:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XQVEBOuoj-k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة والها حل | مشكلة تعارض رغبة الطالب مع رغبة اهله في اختيار التخصص الجامعي مع د. كريم الترابي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كل مشكلة والها حل | مشكلة تعارض رغبة الطالب مع رغبة اهله في اختيار التخصص الجامعي مع د. كريم الترابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).