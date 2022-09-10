2022/09/10 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، تنفيذ 998 رحلة طيران خلال شهر آب الماضي، فيما توقعت زيادة عدد الرحلات في الشهر الجاري لأسباب عدة أبرزها زيارة الاربعينية.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الرحلات التي نفذها أسطول الخطوط الجوية العراقية خلال شهر آب الماضي بلغت 998 رحلة مباشرة نفذت من المطارات المحلية العاملة في العراق الى مختلف الوجهات الإقليمية والدولية وبالعكس وتم من خلالها نقل 161,529مسافراً.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة كريم كاظم حسين قوله إن “جميع الرحلات نفذت في توقيتها المحدد على جدول رحلات الشركة من دون أي معوقات، بنسب إمتلاء عالية”.

وأضاف حسين أن “من المرجح تحقيق زيادة في عدد الرحلات والمسافرين خلال شهر أيلول الجاري لتزامنه مع الزيارة المليونية لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام فضلاً عن التوجيهات الحثيثة من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي لتطوير عمل الشركة وافتتاح مكاتب جديدة للناقل الوطني في بلدان عدة، وكذلك إستمرار العمل على إطلاق عروض السفر التشجيعية والتنافسية لمختلف القطاعات لتتلائم مع رغبة المسافرين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما يقارب 1000 رحلة في آب.. النقل: نتوقع زيادة في رحلاتنا الجوية الشهر الجاري بسبب الاربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما يقارب 1000 رحلة في آب.. النقل: نتوقع زيادة في رحلاتنا الجوية الشهر الجاري بسبب الاربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).