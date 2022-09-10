2022/09/10 | 14:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمصرع

زائرين إيرانيين اثنين وإصابة آخرين

بحادث سير في مدينة الكوت مركز محافظة

واسط.

وقال المصدر، لوكالة نون الخبرية، إن

عجلة نقل نوع كوستر تقل زائرين إيرانيين

انقلبت، فجر

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